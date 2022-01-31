Новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом установлен в Карелии

С начала года в республике впервые зарегистрировано 764 инфицированных за сутки.
По данным на 1 февраля в Карелии зарегистрировано 99719 инфицированных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлены 764 инфицированных, из них непривитых – 733 (95,9%). Сутками ранее этот показатель был 723. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.
В ковидных стационарах получают лечение 799 пациентов, в состоянии средней тяжести – 732 человека, в тяжёлом – 59 (из них непривитых - 56).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 94733 человека, за последние сутки – 678.
За сутки зарегистрированы 3 смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1319 человек.
Ранее сообщалось, около 220 жителей Карелии заразились омикроном за неделю.
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