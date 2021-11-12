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«Нужно слезть с обезболивающих»: пострадавший в ДТП глава Петрозаводска пока не сможет участвовать в планерке

Новости. Общество
00:33, 15 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Владимир Любарский сообщил, что помощники поторопились с его возвращением в строй.

Ранее глава города на своей странице сообщил, что в понедельник, 15 ноября, будет вести планерку прямо из больничной палаты, так как интернет подарил большие возможности для удаленной работы.

Позже Владимир Любарский пояснил, что помощники, редактировавшие текст, поторопились и слишком быстро вернули его в строй.

По его словам, конечно, вести планерку он не будет, а сможет лишь наблюдать за ходом городского совещания благодаря системе видеотрансляции.

«Руководить процессом или как-то активно участвовать в нем, пусть и дистанционно, – нет. Мне еще потребуется какое-то время на восстановление. В первую очередь, нужно слезть с обезболивающих, ну и научиться передвигаться на костылях. Заниматься профанацией рабочего процесса - это не наш метод», - написал Любарский.

Глава Петрозаводска сообщил, что начало планерки, как обычно, в 10.00. Трансляция будет доступна здесь.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.

Любарский получил травму в ДТП и был госпитализирован.

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