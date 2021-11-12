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Глава Петрозаводска проведет городскую планерку прямо из больничной палаты

Новости. Общество
13:15, 14 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Владимир Любарский примет участие в городской планерке, несмотря на госпитализацию после ДТП.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что современные технологии навсегда изменили нашу жизнь, подарив нам возможность пользоваться всеми преимуществами интернет-коммуникаций.

«Интернет дал нам возможность работать удаленно, когда это необходимо, написал Любарский. - Ближайшую неделю я проведу в больнице, поэтому в завтрашней городской планерке буду участвовать прямо из своей палаты. Возможность такая есть».

По информации главы, в понедельник, 15 ноября, главным вопросом городского совещания станет тема вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Петрозаводска. С основным докладом выступит главный врач Городской детской поликлиники № 1, председатель Петросовета Надежда Дрейзис».

Начало планерки как обычно в 10.00.

Трансляция будет доступна здесь.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.

Любарский получил травму в ДТП и был госпитализирован.

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Комментарии

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Полезный
2021-11-14 14:23:33
Пусть пишет заявление, что не на больничном. Знаем таких.
кир
2021-11-14 13:44:46
Пусть работает, а не дурака валяет.
Полезный
2021-11-14 13:31:12
А потом в суде скажет, что ничего не помнит, на больничном был и документ имеется
Hовый
2021-11-14 13:23:42
Законом не предусмотрено. Пусть не выделывается.
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