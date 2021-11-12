Глава Петрозаводска проведет городскую планерку прямо из больничной палаты

Владимир Любарский примет участие в городской планерке, несмотря на госпитализацию после ДТП.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что современные технологии навсегда изменили нашу жизнь, подарив нам возможность пользоваться всеми преимуществами интернет-коммуникаций.

«Интернет дал нам возможность работать удаленно, когда это необходимо, написал Любарский. - Ближайшую неделю я проведу в больнице, поэтому в завтрашней городской планерке буду участвовать прямо из своей палаты. Возможность такая есть».

По информации главы, в понедельник, 15 ноября, главным вопросом городского совещания станет тема вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Петрозаводска. С основным докладом выступит главный врач Городской детской поликлиники № 1, председатель Петросовета Надежда Дрейзис».

Начало планерки как обычно в 10.00.

Трансляция будет доступна здесь.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.

Любарский получил травму в ДТП и был госпитализирован.