Об опасности мокрого снега предупредили в МЧС Карелии

Налипание мокрого снега в четверг, 25 января, прогнозируют в МЧС Карелии.

МЧС Карелии со ссылкой на карельский Гидрометцентр сообщило о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Как предупредили в ведомстве республики, в ближайшие 1-3 часа с охранением в течение дня 25 января местами по южным районам Карелии ожидается налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Суоярвский и Питкярантский муниципальные округа, а также Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Пудожский и Сортавальский районы, рассказали спасатели.