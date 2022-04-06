Официальные доходы депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко снизились в 2021 году

Депутат Государственной Думы РФ Валентина Пивненко, представляющая Карелию, в прошлом году заработала на 111 тысяч рублей меньше, нежели годом ранее.

В 2021 году официальный годовой доход заместителя председателя комитета Государственной Думы Валентины Пивненко составил 8 млн 824 тыс. 401 рубль (8824401,11 руб.). Данные сведения опубликованы на сайте Госдумы страны.

Валентина Пивненко является хозяйкой участка площадью 2535 кв. метров в России на землях особо охраняемых территорий и объектов. Также в России у Пивненко есть квартира (137,30 кв. метров), дом (103,50 кв. метра), два гаража (40,60 и 24 кв. метра) и баня (45 кв. метров).

Кроме того, в распоряжении парламентария имеется еще одна квартира в России площадью 84,80 кв. метров, полученная в наём на срок полномочий депутата Госдумы.

Ранее сообщалось, что Валентина Пивненко заработала за 2020 год 8 935 680,52 рублей. Таким образом, в 2021 году официальный доход депутата незначительно сократился — на 111 тыс. 279 рублей.