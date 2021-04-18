Доход депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко увеличился почти на миллион рублей

Официальный портал Государственной думы опубликовал декларации о доходах депутатов за 2020 год.

Согласно декларации, депутат и первый заместитель председателя комитета Государственной думы Валентина Пивненко заработала за 2020 год 8 935 680,52 рублей. По сравнению с 2019 годом ее доход увеличился почти на миллион рублей (было 8014401,94 рублей).

При этом, в собственности у Пивненко по-прежнему земельный участок площадью 2,5 тысячи кв м, квартира площадью 137,3 кв м, дом 103,5 кв. м, баня 45 кв м, два гаража по 40,6 и 24 кв м.

В Москве у народной избранницы квартира, предоставленная на срок депутатских полномочий, площадью 84,8 кв. м.

Напомним, что в этом году полномочия Валентины Пивненко в Государственной думе заканчиваются.