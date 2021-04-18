Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Проведение Дня республики в Калевале находится на грани срыва из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в районе 23
18.04.2021 10:50
Автобус снес ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО) 8
18.04.2021 11:25
Борцы с «Невским пассажем» в силу возраста могут просто не дождаться завершения этой скандальной истории 8
18.04.2021 16:13
От коронавируса умерла 80-летняя жительница Петрозаводска, которая не обращалась к врачам 1
18.04.2021 09:29
Улицы Петрозаводска подметают и моют после зимы – смет вывозится круглосуточно (ФОТО) 14
18.04.2021 13:53
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных? 3
18.04.2021 16:25
После ремонта и переоборудования больницы в Муезерском районе снизилась смертность населения 6
18.04.2021 16:53

Доход депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко увеличился почти на миллион рублей

Новости. Политика
08:05, 19 Апреля 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
Загрузка...

Официальный портал Государственной думы опубликовал декларации о доходах депутатов за 2020 год.

Согласно декларации, депутат и первый заместитель председателя комитета Государственной думы Валентина Пивненко заработала за 2020 год 8 935 680,52 рублей. По сравнению с 2019 годом ее доход увеличился почти на миллион рублей (было 8014401,94 рублей).

При этом, в собственности у Пивненко по-прежнему земельный участок площадью 2,5 тысячи кв м, квартира площадью 137,3 кв м, дом 103,5 кв. м, баня 45 кв м, два гаража по 40,6 и 24 кв м.

В Москве у народной избранницы квартира, предоставленная на срок депутатских полномочий, площадью 84,8 кв. м.

Напомним, что в этом году полномочия Валентины Пивненко в Государственной думе заканчиваются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Аналитика

16.04.2021 14:55
Тема недели
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 10
Карельские парламентарии оценили работу главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства в 2020 году.
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 8
15.04.2021 14:20
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 4
12.04.2021 15:05
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
12.04.2021 14:30
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»