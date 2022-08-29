Около 10 гаражей снесут в двух микрорайонах Петрозаводска

Администрация столицы Карелии предупреждает о демонтаже девяти незаконно установленных гаражей и терминала.

Владельцы гаражей на Ключевой, в Соломенном и терминала в Октябрьском районе должны быть готовы к сносу незаконных построек. Земельные участки освободят до 19 сентября, рассказали в администрации города.

Так, с 5 сентября планируется снос гаража в районе пересечения улиц Кемской и Петрова, терминала на Октябрьском проспекте и пяти гаражей возле дома № 26 на улице Сусанина. С 12 сентября демонтируют три гаража у дома № 55 на Революционной улице.

Ранее сообщалось о демонтаже самовольно установленного гаража на улице Шотмана.