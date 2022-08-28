Еще один гараж пойдет под снос в Петрозаводске

Власти Петрозаводска предупреждают о демонтаже самовольно установленного гаража на улице Шотмана.

Администрация города предупреждает владельца незаконной постройки, располагающейся у локомотивного депо в районе улице Шотмана (локомотивное депо). Гараж необходимо демонтироват до 12 сентябяр.

В случае если владелец не уберет объект самостоятельно до 12 сентября, земельный участок освободят после истечения этого срока, уточнили в мэрии.

Ранее администрация Петрозаводска сообщала о демонтаже незаконно установленных гаражей в Октябрьском районе.