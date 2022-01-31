Ординаторы из петербургских медицинских вузов приедут в Карелию помогать бороться с коронавирусом

В Сортавальском районе главврач самой большой районной больницы Карелии Александр Романов придумал, как организовать работу медучреждения так, чтобы в период роста заболеваемости каждый пациент мог вовремя получить медицинскую помощь.

На своей странице в соцсети сегодня утром главный врач Сортавальской районной больницы, которая принимает пациентов сразу двух населенных пунктов — Сортавалы и Лахденпохьи, Александр Романов написал обращение.

— Уважаемые друзья, жители Сортавала, Лахденпохья и районных населённых пунктов!

Сейчас поступает большое количество обращений ко мне на страницу, в адрес Минздрава, а также на «горячую линию» Сортавальской больницы. Львиная доля обращений связана с заболеванием ОРВИ или новой коронавирусной инфекцией. Ввиду географического положения именно Сортавала и Петрозаводск первыми столкнулись с новым штаммом коронавируса и сейчас мы только в начале борьбы с «омикроном».

Мы помним, как складывались первые две волны коронавируса. Поэтому мы подготовились к борьбе с пандемией, укомплектовав ВСЕ терапевтические участки в Сортавала и Лахденпохья: к нам приехали работать квалифицированные медицинские кадры: молодые врачи и специалисты с опытом. Но и этого сейчас недостаточно, учитывая «взрывной» темп роста заболеваемости: за вчерашний день в Сортавала было обслужено более 50 взрослых вызовов и примерно такое же количество детских, «красная зона» закончила работать лишь поздним вечером. В помощь взрослой и детской поликлинике мной были направлены узкие специалисты: неврологи, дерматолог, психиатр. На горячих линиях работают психолог и консультирующий медицинский работник. С сегодняшнего дня на помощь в Сортавальскую ЦРБ начнут прибывать клинические ординаторы из петербургских медицинских вузов.

Не стоит забывать, что мы ни на один день не останавливали вакцинацию против COVID-19. Поликлиники будут работать и в субботу.

Напомним, Александр Романов — это тот главный врач, который запустил конкурс для тех, кто сделает прививку от COVID-19 в декабре. Среди вакцинированных разыграли смартфон и телевизор.

Александр Романов — врач хирург-онколог, самый молодой доктор, который возглавил районную больницу Карелии.