Осужденный из Карелии испортил камеру видеонаблюдения в СИЗО

Кемский суд взыскал с ответчика в пользу СИЗО ущерб за повреждение имущества.

СИЗО Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратился в Кемский городской суд с иском о возмещении ущерба. В иске сказано, что ответчик причинил материальный ущерб следственному изолятору: осужденный повредил стационарную камеру видеонаблюдения.

Истец указал, что поврежденная ответчиком видеокамера непригодна к использованию. СИЗО соседнего с Карелией региона также представило в Кемский суд документы о расходах на покупку, доставку с завода-изготовителя и монтаж видеокамеры - общая сумма составила более 100 тысяч рублей.

Суд учел, что видеокамера в СИЗО была повреждена осужденным, доказательств обратного ответчик суду не представил. Материалы дела также подтвердили повреждение имущества СИЗО действиями ответчика.

В итоге суд взыскал с осужденного в пользу СИЗО Санкт-Петербурга и Ленинградской области материальный ущерб в заявленном размере.