Освобожденная с поста замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская получила новую должность

Поклонская сообщила о назначении на должность советника генпрокурора РФ.
Занимавшая ранее должность замглавы Россотрудничества экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, подчеркнув, что в связи с этим прекращает публичную деятельность, пишет ТАСС.
"Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий - заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе. Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность", - написала она на своей Telegram-странице.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Наталью Поклонскую.
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