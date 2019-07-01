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Новости. Общество
12:52, 01 Июля 2019
фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Парфенчиков поручил продлить сроки утверждения схемы размещения отходов в Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил доработать схему размещения твердых коммунальных отходов в республике и продлить сроки утверждения документа.

"Поручил доработать и продлить сроки утверждения территориальной схемы обращения с отходами", - заявил Парфенчиков на заседании правительства Карелии в понедельник.

Как сообщалось ранее, Минприроды Карелии выставило на обсуждение проект схемы обращения с отходами. Проект предусматривает строительство в республике шести мусоросортировочных комплексов мощностью от 40 до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

В том числе, согласно документу, планируется организовать два мусорных полигона в Орзеге под Петрозаводском и в Майгубе Сегежского района.

Территориальная схемы вызвала протесты жителей Петрозаводска и районов Карелии.

 

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Комментарии

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однозначно
2019-07-01 14:05:12
Заноза, не болтайте ерундой. Какие другие места ? Даже если мусор на Марс отправлять, то все равно персонажи типа Поташова и Фукса будут против. Вот вся эта творческая интеллигенция не понимает, что чем дальше, тем дороже. У них всех гуманитарное образование. Они кроме библиотеки ничего в этой жизни не видели. Но зато очень возмущаются, когда у них во дворе видите ли мусор не убирают. В.В. Ленин был прав.
zanoza
2019-07-01 14:24:54
однозначно, вот именно ! Чем ближе свалка ,тем дешевле транспортные расходы! А что население в городах будет задыхаться от зловоний и крысы будут бегать полчищами , это фигня! Водоёмы опять же загажены будут! Но зато экономично! Во всех преступлениях есть финансовый след! А здесь экологическое преступление налицо! Твоя личная неприязнь к Поташовой и Фуксу затмила тебе весь разум!
zanoza
2019-07-01 13:43:39
Неужели в нашей Карелии не нашлось других мест для устройства мусорных полигонов? Обязательно нужно их строить в экологических зонах и вблизи городов? Это ни что иное ,как лоббирование мусорной мафии, которая желает сэкономить на транспортных расходах!
кир
2019-07-01 13:19:17
Заноза тебе хлеб для размышлений, даже инициалы неправильно употребил у Артура Олеговича. А ты всё вопишь, что я приближен к властному Олимпу. :)
zanoza
2019-07-01 13:36:29
кир, а разве я об этом говорила? Я о твоей холопской преданности этой власти говорила. Тебе бросили "косточки" с барского стола, вот ты тут и распинаешься в их славу!
кир
2019-07-01 14:20:43
zanoza, кто говорил про мэрию, про отставного полковника и другую всякую чепуху? "Не ты, да я же их читал". (в. Высоцкий). Заноза, мне жаль тебя. Неужели нет любимых бабских занятий? В хорошем смысле?
Ну, пройдет часть жизни в этих бесполезных стенаниях. И что? Потом, если ума хватит, будешь себя упрекать. Зачем потратила время, бесконечно быстро ускользающее в небытие, на этих чужих людей, на этих не любимых мужиков?
zanoza
2019-07-01 15:21:30
кир, ты бредишь или как? Обратись ка ты к врачу у тебя явно паранойя!
кир
2019-07-01 15:07:32
zanoza, лясы точишь с тоски "по сильному плечу", не так ли?
zanoza
2019-07-01 14:34:52
кир, у меня полноценная бабская жизнь, не переживай! А вот у тебя похоже кризис далеко не среднего возраста!
Саныч
2019-07-01 13:50:47
zanoza, не обижайте Кирюху, он старается. С самого утра комментит и комментит.
кир
2019-07-01 14:09:26
Саныч, чего не работаешь, бухгалтер? :) Спасибо за добрые слова. Если комментировать, то по полной программе. :)
zanoza
2019-07-01 13:58:43
Саныч, я не могу его обидеть, его уже природа обидела!
кир
2019-07-01 13:07:14
Олег Артурович, нельзя идти на поводу у майданутых жителей нестабильной территории. Зараза легко может перекинуться из "братской" страны. Она уже в "Столице" ползает. :)
zanoza
2019-07-01 13:39:21
кир,молодец! Хвостиком повилял, ручку лизнул! Хозяин будет доволен ,может ещё и косточку какую даст :)
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