Парфенчиков поручил продлить сроки утверждения схемы размещения отходов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил доработать схему размещения твердых коммунальных отходов в республике и продлить сроки утверждения документа.

"Поручил доработать и продлить сроки утверждения территориальной схемы обращения с отходами", - заявил Парфенчиков на заседании правительства Карелии в понедельник.

Как сообщалось ранее, Минприроды Карелии выставило на обсуждение проект схемы обращения с отходами. Проект предусматривает строительство в республике шести мусоросортировочных комплексов мощностью от 40 до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

В том числе, согласно документу, планируется организовать два мусорных полигона в Орзеге под Петрозаводском и в Майгубе Сегежского района.

Территориальная схемы вызвала протесты жителей Петрозаводска и районов Карелии.