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Новости. Общество
11:30, 30 Июня 2019

Жители Карелии выступают против нового мусорного полигона в 10 км от Петрозаводска

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Петицию против обустройства полигона по захоронению мусора в местечке Орзега под Петрозаводском уже подписали более 3 тысяч человек.

Активист Полина Конюшкова разместила в Интернете петицию в адрес министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Щепина и главы Карелии Артура Парфенчиикова с требованием не допустить строительства нового мусорного полигона в Орзеге.

"Для строительства нового полигона ТКО и МСК, запланировано место в Прионежском муниципальном районе прямо под Петрозаводском – в местечке Орзега. Сможем ли мы остановить строительство, если подпишет каждый из нас? Мы против создания мусорного полигона в этом месте, так как этот район находится в непосредственной близости от столицы Карелии – г. Петрозаводска, от жемчужины Карелии - Онежского озера, рядом с д. Орзега, с. Деревянное, д. Уя, ст. Деревянка и целого комплекса фермерских и садоводческих товариществ!", - говорится в петиции.

Далее автор пишет, что площадь планируемого к строительству полигона - 7 00000 кв.м., площадь МСК – 50000 кв.м. От Петрозаводска до запланированного полигона по прямой чуть более 10 км! Даже при соблюдении всех санитарных правил полигон ТБО является экологически опасным объектом.

"Отметим, что рядом с Орзегой уже имеется мусорная свалка. Она существует не одно десятилетие и давно нуждается в консервации. Из-за существующей свалки экология близлежащих окрестностей итак подвергается большой нагрузке, а если в соответствии с планами правительства Карелии будет построен новый полигон, то г. Петрозаводску, расположенным рядом многочисленным садовым товариществам и поселкам Прионежского района, бассейну Онежского озера - всему живому, грозит медленная и мучительная гибель. Стоит ли много говорить о том, что ущерб, который будет нанесён здоровью наших детей, внуков и правнуков не  сможет компенсировать ни одно правительство на Земле?!"

Ссылаясь на то, что решение организовать полигон без тщательного изучения общественного мнения, что является прямым нарушением конституционных прав граждан, а также статьи 42 Конституции РФ "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением" автор требует:

- перенести строительство мусороперерабатывающего комплекса с полигоном на другой участок, который должен быть значительно более удалён от Петрозаводска и населённых пунктов, дачных обществ, рекреационных зон;

– принципиально пересмотреть "Территориальную схему обращения с отходами Республики Карелия" и найти возможность для реализации и развития программы экологически безопасной утилизации и переработки мусора с использованием новых технологий, а не новых площадей для "мусорных кладбищ".

"Мы осознаем всю важность проблемы утилизации и переработки отходов для Карелии и готовы поддержать руководство республики в усилиях по её решению, в вопросе экологически безопасной утилизации мусора, но не в строительстве крупномасштабных полигонов, выбор места для которых не вызывает никакого доверия, - такова позиция автора петиции. - Мы считаем, что конкретное место для нового полигона в Орзеге выбрано крайне неудачно. Его появление повлечет нарушение права десятков тысяч граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность".

Петицию всего за несколько дней подписали более 3 тысяч человек. Поставить подпись можно здесь.

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Комментарии

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кир
2019-06-30 12:37:35
Если подписанты задействовали американский сайт, то ждут печенек госдеповских. Сами не способны ничего предложить, дети Розенталя.
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