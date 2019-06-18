Минприроды Карелии выставило на обсуждение проект схемы обращения с отходами

Проект предусматривает строительство в республике шести мусоросортировочных комплексов мощностью от 40 до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии разместило на своем официальном сайте проект территориальной схемы обращения с отходами. Как пояснили в карельском Минприроды, проект опубликован для общественного обсуждения, которое завершится 13 июля.

Территориальной схемой обращения с отходами предусмотрено поэтапное – с 2019 до 2022 год – закрытие всех существующих свалок, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, с обязательным проведением мероприятий по рекультивации. Одновременно с закрытием устаревших объектов захоронения в Карелии запланировано строительство шести мусоросортировочных комплексов мощностью от 40 до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.