Власти Карелии увеличат дефицит бюджета

Размера дефицита бюджета Карелии в 2023 году планируется увеличить на 291,5 млн рублей.

Это следует из проекта изменений в законе о республиканском бюджете на 2023 год.

Финансирование дефицита планируется, в том числе за счет увеличения объемов привлечения кредитов коммерческих банков на сумму 57,4 млн рублей.

Соответствующие изменения вносятся в программу государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2023 год.