Власти Карелии увеличат дефицит бюджета

Размера дефицита бюджета Карелии в 2023 году планируется увеличить на 291,5 млн рублей.
Это следует из проекта изменений в законе о республиканском бюджете на 2023 год.
Финансирование дефицита планируется, в том числе за счет увеличения объемов привлечения кредитов коммерческих банков на сумму 57,4 млн рублей.
Соответствующие изменения вносятся в программу государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2023 год.
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