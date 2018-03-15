Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
19:10, 15 Марта 2018

"Партия ветеранов" предложила выдвинуть Бузову в мэры Москвы

По теме

Глава ЦИК Карелии объяснил, почему в этом году так много информации о выборах
15.03.18 11:27
ЦИК Карелии признал незаконными шесть листовок с призывом бойкотировать выборы
14.03.18 12:15
Техника не подвела ни разу: за 5 дней до выборов в Петрозаводске протестировали КОИБы
13.03.18 16:39
Все новости
Загрузка...

По словам главы партии, певица и телеведущая обладает всем набором качеств, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

Члены "Партии ветеранов России" рассматривают возможность выдвижения певицы и телеведущей Ольги Бузовой на пост мэра Москвы на предстоящих сентябрьских выборах. В качестве одного из главных доводов называется то, что девушка родом из семьи военных, пишет life.

Как отмечает председатель партии Ильдар Резяпов, помимо этого факта, Ольга Бузова также окончила школу с серебряной медалью, а университет — с красным дипломом. А благодаря своей телевизионной и эстрадной карьере имеет большой опыт публичной деятельности. Всё это, по словам Резяпова, поможет ей заручиться поддержкой массового избирателя.

"В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена. Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя, — заявил Резяпов, добавив, что окончательное решение по данному вопросу будет принято президиумом партии".

Сама же Ольга Бузова пока никак не прокомментировала данное предложение. Впрочем, его поступление она тоже не отрицает.

По теме

Глава ЦИК Карелии объяснил, почему в этом году так много информации о выборах
15.03.18 11:27
ЦИК Карелии признал незаконными шесть листовок с призывом бойкотировать выборы
14.03.18 12:15
Техника не подвела ни разу: за 5 дней до выборов в Петрозаводске протестировали КОИБы
13.03.18 16:39
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Аналитика

Сегодня 12:06
Политкухня
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
В ЦИК Карелии обсудили вопросы нарушения избирательного законодательства в соцсетях.
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 1
Сегодня 11:06
Жизнь "под снос" 4
14.03.2018 11:01
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
14.03.2018 15:15
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»