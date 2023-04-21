Пенсионерка из Карелии в 82 года садится на шпагат и делает стойку на лопатках

Возраст не мешает жительнице поселка Эссойлы быть гибкой.
Жительница Эссойлы Любовь Догодькина в свои 82 года садится на шпагат, делает стойку на лопатках и достает локтями до земли из положения стоя, пишет «Фактор News». Любовь Ильнична живет на даче летом, сажает овощи, которые раздает родным и друзьям, а спортом занимается с детства. Зарядку Любовь Догодькина делает по полтора часа.
Фото гибкой пенсионерки опубликовал «Фактор News».
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