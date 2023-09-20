На юге Карелии полицейские помогли пенсионерке, которая отстала от рейсового автобуса, но оставила там вещи

Пенсионерка искренне поблагодарила полицейских за помощь.

Пенсионерка из Карелии выразила искренние слова признательности в адрес сотрудников полиции Питкярантского и Пряжинского районов. Они помогли ей во время поездки, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Неудача подстерегла пожилую женщину в Пряжинском районе в деревне Колатсельга. Там пенсионерка замешкалась во время недолгой остановки рейсового автобуса, на котором ехала из Петрозаводска в Питкяранту. В результате автобус уехал без нее, но с её вещами. Женщина дозвонилась до оператора экстренной службы, оттуда звонок переадресовали в полицию Питкярантского района.

Вскоре к разрешению ситуации подключились два участковых полиции – из Питкярантского и Пряжинского районов. Алексей Антонов, представитель пряжинской полиции, приехал в Колатсельгу, успокоил пенсионерку и помог ей попасть на автобус, следующий до Питкяранты. В это время пиктярантский полицейский Денис Потеев, находясь на территории своего района, догнал автобус и забрал оттуда вещи женщины.

Когда путешественница пришла в дежурную часть полиции Питкярантского района забирать вещи, то письменно поблагодарила своих помощников и пожелала им успехов в службе.