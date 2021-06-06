Перебои в телерадиовещании возможны в Карелии в течение недели

С 7 по 13 июня возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала в некоторых населенных пунктах республики.

Как сообщают специалисты Радиотелевизионного передающего центра, кратковременные перерывы распространения теле- и радиосигналов связаны с выполнением плановых профилактических работ.

Так, с 7 по 13 июня возможны кратковременные перерывы трансляции в Петрозаводске, Кеми, Ладва-Ветке, Софпороге, Паданах и Немино-3.

Данные о предстоящих технологических отключениях телерадиовещания и их причинах публикуют на сайте karelia.rtrs.