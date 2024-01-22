«Петрозаводскмаш» поможет Египту построить первую АЭС

«Петрозаводскмаш» приступил к производству оборудования для первой атомной электростанции в Египте.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, «Петрозаводскмаш» приступил к производству оборудования для первой атомной электростанции в Египте.



«Объем заказов растет: завершили отгрузку комплектующих для Курской АЭС, на очереди новый заказ — для Венгрии», — написал чиновник.



По его словам, сегодня предприятие поставляет продукцию в Индию, Китай и другие страны. На производстве занято 1,3 тысячи специалистов, скоро потребуется еще более ста. Чтобы увеличить производительность труда, модернизировали станки, на заводе закупили новое оборудование.



«Компетенции уникальные: это единственный в России поставщик заготовок для сборки главных циркуляционных трубопроводов — их используют на АЭС, — заявил Парфенчиков. — Предприятию помогаем. В частности, предоставляем льготную налоговую ставку на имущество».



По итогам 2023 года налоговые поступления от предприятия в бюджет увеличились на 40%, резюмировал руководитель региона.





