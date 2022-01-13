Петрозаводскмаш изготовил оборудование для Курской АЭС-2

Карельское предприятие «Петрозаводскмаш» изготовило гидроёмкости системы безопасности Курской АЭС-2.

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» изготовил комплект ёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), предназначенной для энергоблока № 1 строящейся Курской АЭС-2. Об этом информирует Минэк Карелии.

Система пассивного залива активной зоны относится ко второй ступени пассивных систем безопасности АЭС. Она предназначена для отвода остаточных тепловыделений теплоносителя первого контура реактора. Во время эксплуатации на станции в ёмкостях хранится водный раствор борной кислоты, подогретый до температуры около 60 градусов. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны.

На один энергоблок устанавливается 8 ёмкостей СПЗАЗ объёмом 120 кубических метров каждая, изготовленных из нержавеющей стали.

Представители заказчика провели приёмочную инспекцию и входной контроль изделий на территории Петрозаводскмаша. Гидроёмкости будут отгружены на стройплощадку атомной станции с открытием навигационного периода.

Ранее сообщалось, что Петрозаводскмаш изготовил первое оборудование для второго блока АЭС «Аккую» в Турции.