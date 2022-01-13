890x80
Реклама
Жители элитного поселка Карельская деревня продолжают сидеть без электричества 8
Сегодня 09:47
Пенсионный фонд Карелии будет назначать более 30 мер соцподдержки вместо органов соцзащиты 3
13.01.2022 16:26

Петрозаводскмаш изготовил оборудование для Курской АЭС-2

Новости. Экономика
10:39, 14 Января 2022
фото: Минэкономразвития Карелии / ВК

Новости партнеров

Карельское предприятие «Петрозаводскмаш» изготовило гидроёмкости системы безопасности Курской АЭС-2.

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» изготовил комплект ёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), предназначенной для энергоблока № 1 строящейся Курской АЭС-2. Об этом информирует Минэк Карелии.

Система пассивного залива активной зоны относится ко второй ступени пассивных систем безопасности АЭС. Она предназначена для отвода остаточных тепловыделений теплоносителя первого контура реактора. Во время эксплуатации на станции в ёмкостях хранится водный раствор борной кислоты, подогретый до температуры около 60 градусов. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны.

На один энергоблок устанавливается 8 ёмкостей СПЗАЗ объёмом 120 кубических метров каждая, изготовленных из нержавеющей стали. 

Представители заказчика провели приёмочную инспекцию и входной контроль изделий на территории Петрозаводскмаша. Гидроёмкости будут отгружены на стройплощадку атомной станции с открытием навигационного периода.

Ранее сообщалось, что Петрозаводскмаш изготовил первое оборудование для второго блока АЭС «Аккую» в Турции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teатральный критик
2022-01-14 12:53:40
Давидка, за " сраную бочку " ответишь. Крепкие трудолюбивые парни с завода уже в курсе.
David.
2022-01-14 12:01:41
Сделали бочку, но сколько крика.... :)
Горожанин
2022-01-14 12:09:42
David., эта "бочка" работает в первом контуре ядерного энергоблока, и требования к ней соответствующие. Не знаешь - лучше помолчи...
David.
2022-01-14 12:23:28
Горожанин, Гопник, даже не представляешь на сколько я ОСВЕДОМЛЕН!!! И да, это просто сраная бочка!
Hoвый
2022-01-14 12:08:46
David., санитар, в бочке ты свои портки стираешь.
Teатральный критик
2022-01-14 11:47:15
Щас девушка в возрасте нам все растолкует подробно. Вчера в ударе была :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

13.01.2022 15:47
Капитал
Оптимизация депутатского мнения 3
Парламент Карелии хотят лишить полномочий согласовывать участие республики в фондах и некоммерческих организациях.
Не устал, но ухожу 4
13.01.2022 09:14
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
12.01.2022 15:50
Экспорт Карелии вырос в полтора раза
12.01.2022 13:32
Что ждет Карелию в «выборный» год? 9
11.01.2022 17:06
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 6
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»