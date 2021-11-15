890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, пал на снег (ВИДЕО) 3
Сегодня 16:34

Крупнейшее предприятие Петрозаводска изготовило оборудование для АЭС в Турции

Новости. Экономика
18:20, 24 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Петрозаводскмаш изготовил первое оборудование для второго блока АЭС «Аккую» в Турции, сообщили в Правительстве Карелии.

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш и Карельское региональное отделение СоюзМаш России) изготовил корпус для главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА) для энергоблока № 2 АЭС «Аккую», сооружаемой в Турции.

В процессе изготовления корпус ГЦНА прошёл все необходимые виды контроля, включая рентгеновский. Также был пройден комплекс испытаний, наиболее важными из которых являются гидравлические испытания избыточным давлением (24,5 МПа). После получения положительного заключения по результатам всех проверок оборудование готово к отгрузке, выполняется его окраска и консервация.

Это первое изделие, изготовленное Петрозаводскмашем для второго блока сооружаемой в Турции А. С. Всего в комплект поставки входит четыре корпуса ГЦНА.

Корпус ГЦНА — изделие первого класса безопасности. На атомной электростанции главный циркуляционный насосный агрегат обеспечивает циркуляцию теплоносителя в первом контуре и работает под давлением около 16 МПа и при температуре около 300 °С. Масса одного корпуса составляет более 31 т при высоте 3,5 м и ширине свыше 3 м. В сборе с проставкой вес изделия достигает 48 т.

АЭС «Аккую» — первый в мире проект в атомной отрасли, реализуемый по модели BOO («build-own-operate» — «строй-владей-эксплуатируй»). Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Основные этапы изготовления проходят под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Полезный
2021-11-24 18:45:53
Для либеральной тусовки это как кость в горле
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
17.11.2021, 09:51
Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 7
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»