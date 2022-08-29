В Египте разрешат расплачиваться рублями

Египет включит рубль в список разрешенных к использованию валют в конце сентября.

Российский рубль с конца сентября получит статус используемой в Египте валюты, заявили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour со ссылкой на ЦБ африканского государства.

"Согласно информации от Центрального банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране", – сообщили в Tez Tour.

Хождение российской валюты повысит туристическую привлекательность Египта для граждан РФ, добавили в туроператоре.