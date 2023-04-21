Пьяный грабитель на севере Карелии не нашел деньги в сумке, где лежали 25 тысяч рублей

Полиция Костомукши раскрыла уличный грабеж, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило сообщение из больницы, куда доставили избитого мужчину. Его на улице нашли прохожие.

Полицейским пострадавший рассказал, что события того дня помнит плохо. Он предположил, что его избил знакомый, с которым он выпивал. Кроме того, мужчина отметил, что у него пропала поясная сумка с документами и деньгами.

Сотрудники уголовного розыска нашли 31-летнего подозреваемого. Он признался, что ударил приятеля во время ссоры и, пока тот приходил в чувства, украл его сумку. Денег он там не нашел, поэтому выбросил ее в одном из подъездов.



Полицейские быстро нашли имущество, все купюры, 25 тысяч рублей, оказались на месте.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, костомукшанину грозит до семи лет колонии, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.