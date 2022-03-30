Пьяный мотоциклист без прав гонял по поселку в Карелии

Сотрудники ГИБДД поймали двух нетрезвых автомобилистов, ранее уже лишенных водительских прав.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в Прионежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления мотоциклом «Восход-3М» 40-летнего мужчину, который находился с признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование с помощью алкотестера подтвердило предположения полицейских, показания прибора соответствовали 1.43 мг/л.

В Кеми остановили 46-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем Great wall. Он был нетрезв, за что был отстранен автоинспекторами от управления.

Как выяснилось в обоих случаях, ранее мужчины были лишены водительских прав за пьяное вождение. И теперь им предстоит понести не только административную ответственность за вождение без прав, но и наказание в рамках уголовного Кодекса за повторное управление в состоянии опьянения.

«Просим граждан не оставаться равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения! Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь. Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112», — напоминают в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее сообщалось, пьяный водитель на кроссовере снес ограждение на трассе под Петрозаводском.