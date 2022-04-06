Пьяный водитель на кроссовере снес ограждение на трассе под Петрозаводском

Водитель кроссовера получил травмы в ДТП в Прионежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 7 апреля на 1 км федеральной трассы Кола–Подъезд к Петрозаводску кроссовер съехал в кювет. По предварительным данным, около 16:20 водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь в направлении поселка Чална, не справился с управлением и улетел в правый по ходу движения кювет. Кроссовер врезался в перильное ограждение. Водитель, 38-летний мужчина, получил травмы.

Автоинспекторы на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи оказали водителю первую помощь с применением медицинской укладки, которой укомплектован патрульный автомобиль.

В ходе оформления ДТП дорожные полицейские выяснили, что водитель находится с признаками опьянения, прибор алкотестер зафиксировал результат 1,15 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

За три месяца на дорогах республики с участием нетрезвых водителей произошло 9 дорожных происшествий, в которых 1 человек погиб и 13 травмированы.

Всего инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом 502 водителя в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, житель Санкт-Петербурга попал в больницу после жесткого ДТП с грузовиком на трассе в Карелии.