Житель Санкт-Петербурга попал в больницу после жесткого ДТП с грузовиком на трассе в Карелии

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Лахденпохском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 5 апреля на 225 км федеральной автодороги «Сортавала» в 11:45. По предварительным данным, водитель грузовика Scania допустил столкновение с встречным автомобилем Skoda Rapid. На месте ДТП была оказана разовая медицинская помощь водителю «легковушки», 44-летнему жителю Санкт-Петербурга. Впоследствии мужчина самостоятельно обратился в медучреждение, где по характеру полученных травм ему было назначено лечение в условиях стационара.

В ходе оформления дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель большегруза управлял автомобилем с нарушением использования тахографа. Данный прибор-самописец устанавливается на грузовиках (с массой свыше 3,5 тонн), а также на пассажирских автобусах (более 8 мест). Тахограф в круглосуточном режиме фиксирует скорость транспортного средства и время в пути, а также периоды труда и отдыха водителя. Такой контроль дисциплинирует водителя, позволяет планировать его поездку и исключить возможность переутомления за рулем, повышая уровень дорожной безопасности и сводя к минимуму вероятность совершения.

За минувшие три месяца на дорогах Карелии к административной ответственности были привлечены 410 водителей, которые управляли автотранспортом с нарушением режима труда и отдыха. За езду без тахографа нарушителю грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, в Сортавальском районе в ДТП с участием двух большегрузов пострадал один человек.