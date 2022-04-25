Пьяный водитель на мотоблоке разъезжал по трассе «Кола» в Карелии

Всего автоинспекторы поймали в праздничные дни 25 пьяных водителей на дорогах республики.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в дни первомайских праздников сотрудники ГИБДД отстранили от управления 25 пьяных водителей.

Так, в Кондопожском районе на трассе «Кола» был остановлен мотоблок под управлением 45-летнего водителя. Алкотестер показал 1,65 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дальнейшую судьбу нарушителя решит суд.

Нарушителей будут оштрафованы и лишены водительских прав на срок от полутора до двух лет. Тех же, кто прав не имел, но все-таки сел за руль, да еще в пьяном виде, ждет арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила о задержании в столице Карелии 11 водителей, выпивших спиртное перед тем, как сесть за руль.