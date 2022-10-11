Подопечным психинтерната в Карелии рассказали про антитеррор

В психоневрологическом интернате Медгоры провели занятие по антитеррористической защищенности, сообщили в правительстве Карелии.

В медвежьегорском психоневрологическом интернате с подопечными провели занятие по антитеррористической защищенности.



Участникам встречи рассказали о терроризме и правилах безопасности. После просмотра видеоролика «Мы вместе против террора», посвященного службам МВД, ФСБ и Росгвардии, присутствующим сообщили о проявлениях терроризма.



Кроме того, на занятии пациенты узнали о том, как вести себя во время теракта, что делать при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, и о других правилах безопасности.



Организаторы встречи использовали памятки и видеоматериалы, говорится в пресс-релизе правительства Карелии.



Напомним, ранее мастерицы психинтерната Карелии участвовали в проекте по спасению популяции белых медведей, а также с помощью шлема виртуальной реальности катались на американских горках и путешествовали в Антарктиду.