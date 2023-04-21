Подростки без штанов срывали афиши у филармонии в Петрозаводске (ВИДЕО)

В ночь на 5 июля камера видеонаблюдения запечатлела пятерых подростков, показавших себя у здании госфилармонии в центре Петрозаводска

В среду, 5 июля, примерно в 03.50, подростки неадекватно вели себя на пересечении улиц Кирова и Свердлова.



Часть щеголяла в нижнем белье и показывала нечто вроде стриптиза, часть — билась лбом об афишную тумбу и срывала объявления о концертах.



Подростковые выходки запечатлела видеокамера уличного наблюдения компании «Ситилинк».