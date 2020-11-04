Пограничники Карелии поймали молодого человека с наркотиками

Житель Суоярви, причастный к незаконному обороту наркотиков, был задержан в приграничной зоне.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия обнаружили у 24-летнего жителя Суоярви гашиш в значительном размере. Инцидент произошел на контрольном посту "Веркко" (автодорога Петрозаводск-Суоярви), сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы в отношении нарушителя были переданы в полицию Суоярвского района. В результате полицейские возбудили уголовное дело. Молодой человек обвинялся в незаконном приобретении, хранении и перевозки без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Ранее этот житель Суоярви уже был осужден за незаконный сбыт наркотиков. В 2019 году он получил условный срок в 6 лет, с испытательным сроком 4 года.

По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, 5 ноября 2020 года вступил в силу приговор Суоярвского районного суда в отношении 24-летнего местного жителя. С учетом рецидива житель молодой человек отправится в колонии строго режима на 6,5 лет.

Ранее пограничники Карелии поймали рыбаков из Ленобласти, промышлявших на озерах в запретной зоне.