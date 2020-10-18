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Пограничники Карелии поймали рыбаков из Ленобласти, промышлявших на озерах в запретной зоне

Новости. Происшествия
13:08, 19 Октября 2020
фото: © пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия
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На территории Карелии участились случаи нарушений пограничного режима рыбаками из Ленинградской области.

По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Карелии, 10 октября в районе озера Тюрьянъярви в Лахденпохском районе за рубежом инженерно-технических сооружений пограничниками были обнаружены четыре жителя Ленинградской области. Они не имели разрешительных документов на право нахождения в погранзоне.

На следующий день в районе поселка Вяртсиля Сортавальского района в пограничной зоне поймали еще трех жителей из соседнего региона. Они также оказались в запретной зоне без разрешительных документов.

Как выяснялось, рыбаки осознанно шли на нарушение пограничного режима. Они сломали ограждение, чтобы прорваться к карельским озерам на границе с Финляндией.

Все нарушители были оштрафованы.

Ранее медведь сбежал из Карелии в Финляндию.

 

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