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Медведь сбежал из Карелии в Финляндию

Новости. Общество
07:05, 22 Июля 2020
фото: источник fontanka.ru/
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Косолапого нелегала зафиксировали финские пограничники.

При отсутствии туристов финляндско-российскую границу облюбовали медведи. "Нелегала" зафиксировали на фото, сообщает "Фонтанка.ру".

Граница между Россией и Финляндией настолько очистилась от туристов за время коронавирусной пандемии, что пограничники теперь наблюдают на своих постах диких животных, которые вольно гуляют между странами.

На предполагаемого "нарушителя" границы обратило внимание посольство Финляндии 21 июля.

Финские пограничники, которые часто рассказывают в соцсетях о своих рабочих буднях, выложили накануне фото косолапого гостя, прокомментировав визит с юмором: "Передвижение в пограничной зоне возможно только при наличии разрешения. Лесному королю на фото было сказано, что разрешение можно запросить c помощью сервиса suomi.fi". Зверя заметили в районе Кайнуу, что граничит с российской Карелией.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-07-22 09:10:01
Подружка депутата матвеева и дружка бондарчука так же может "свалить".
Koira
2020-07-22 09:00:32
Потапыч получил вид на ПМЖ в Европе
gaudealis
2020-07-22 08:37:52
Медведь оказался умнее, чем десятки тысяч терпил, готовых пожизненно прозябать в нищей рашке и медленно загнивать, терпя издевательства и глумление со стороны бездарной власти...
Нина Сергеевна
2020-07-22 08:27:36
Что то все бегут в Суоми , даже звери поняли . что в этой стране ловить уже нечего .
Оля
2020-07-22 08:21:31
Вот смех, кто то тут недавно писАл об убегающем медведе через дорогу, мол за бугор бежит, и вдруг читаю: действительно убежал, весело, но подумать: так даже медведи "бегут" заграницу...
Гость
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