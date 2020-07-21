Медведь сбежал из Карелии в Финляндию

Косолапого нелегала зафиксировали финские пограничники.

При отсутствии туристов финляндско-российскую границу облюбовали медведи. "Нелегала" зафиксировали на фото, сообщает "Фонтанка.ру".

Граница между Россией и Финляндией настолько очистилась от туристов за время коронавирусной пандемии, что пограничники теперь наблюдают на своих постах диких животных, которые вольно гуляют между странами.

На предполагаемого "нарушителя" границы обратило внимание посольство Финляндии 21 июля.

Финские пограничники, которые часто рассказывают в соцсетях о своих рабочих буднях, выложили накануне фото косолапого гостя, прокомментировав визит с юмором: "Передвижение в пограничной зоне возможно только при наличии разрешения. Лесному королю на фото было сказано, что разрешение можно запросить c помощью сервиса suomi.fi". Зверя заметили в районе Кайнуу, что граничит с российской Карелией.