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Появились разъяснения об экологических последствиях массового прорыва канализации в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:18, 07 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Работники АО «ПКС» в Петрозаводске будут изымать грунт, загрязненный в результате массового разлива канализационных стоков.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города технический директор АО «ПКС» Виталий Остапчук.

«Мы обследуем те площади, где был разлив. Грунт, в который попала сточная жидкость, будет извлечен и заменен на новую почву в соответствии с требованиями законодательства», — сказал Остапчук.

Так же он отметил, что в Онежское озеро канализационные стоки не попали.

Как сообщалось ранее, в воскресенье засор канализационных сетей привел к тому, что стоками оказались затоплены несколько улиц в центре Петрозаводска. По словам Остапчука, причиной засора стал бытовой мусор, который жители города бросают в канализацию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2022-02-07 11:27:17
А куда они денутся? Испаряться? :)
сникерс
2022-02-07 11:12:36
где Слабунова с плакатиком?
Teатральный критик
2022-02-07 10:58:49
Хде карельские учоные с пушкинской в количестве 600 штук ?
Гость
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