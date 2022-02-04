Появились разъяснения об экологических последствиях массового прорыва канализации в Петрозаводске

Работники АО «ПКС» в Петрозаводске будут изымать грунт, загрязненный в результате массового разлива канализационных стоков.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города технический директор АО «ПКС» Виталий Остапчук.

«Мы обследуем те площади, где был разлив. Грунт, в который попала сточная жидкость, будет извлечен и заменен на новую почву в соответствии с требованиями законодательства», — сказал Остапчук.

Так же он отметил, что в Онежское озеро канализационные стоки не попали.

Как сообщалось ранее, в воскресенье засор канализационных сетей привел к тому, что стоками оказались затоплены несколько улиц в центре Петрозаводска. По словам Остапчука, причиной засора стал бытовой мусор, который жители города бросают в канализацию.