Появилось видео ДТП с участием скорой помощи в Петрозаводске

В столкновении кареты скорой помощи и легкового авто пострадала врач-педиатр.

Момент дорожной аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи запечатлела одна из камер компании «Ситилинк». Смотреть стоит с 01.48.



Напомним, 1 декабря, в 11.42, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской не смогли разъехаться карета скорой помощи и легковое авто.



В результате пострадала врач-педиатр. Ее увезли в БСМП.