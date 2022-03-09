Полицейский из Карелии приютил в квартире попавшего в беду дальнобойщика

Полицейский из Заонежья выручил жителя Заполярья, оказавшегося в беде на карельской трассе.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение о ДТП. Водитель грузового автомобиля, житель Мурманской области, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Об этом информирует МВД.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и участковый уполномоченный полиции Дмитрий Бучнев. Документы о происшествии вскоре были оформлены, но для продолжения поездки водителю необходимо было разгрузить автомобиль и вернуть его на проезжую часть. Участковый уполномоченный полиции, владея информацией об обслуживаемой территории, подсказал, кто мог бы оказать содействие.

На следующий день старший лейтенант полиции узнал, что дальнобойщик не сумел договориться о помощи и заночевал в здании котельной. Сельский участковый не мог оставить человека в беде. Несколько дней потребовалось жителю Заполярья на поиск людей и техники для вызволения большегруза. На это время полицейский предоставил приезжему кров — комнату в своей квартире. Житель Мурманской области поблагодарил участкового за помощь и продолжил свой путь, сообщили в полиции.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции были поощрены за оперативные действия во время пожара и помощь в ликвидации последствий дорожной аварии.