890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Весь поселок в Карелии пришел проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине (ФОТО)
10.03.2022 16:51
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
10.03.2022 15:02

Полицейский из Карелии приютил в квартире попавшего в беду дальнобойщика

Новости. Общество
10:51, 11 Марта 2022
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС

Новости партнеров

Полицейский из Заонежья выручил жителя Заполярья, оказавшегося в беде на карельской трассе.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение о ДТП. Водитель грузового автомобиля, житель Мурманской области, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Об этом информирует МВД.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и участковый уполномоченный полиции Дмитрий Бучнев. Документы о происшествии вскоре были оформлены, но для продолжения поездки водителю необходимо было разгрузить автомобиль и вернуть его на проезжую часть. Участковый уполномоченный полиции, владея информацией об обслуживаемой территории, подсказал, кто мог бы оказать содействие.

На следующий день старший лейтенант полиции узнал, что дальнобойщик не сумел договориться о помощи и заночевал в здании котельной. Сельский участковый не мог оставить человека в беде. Несколько дней потребовалось жителю Заполярья на поиск людей и техники для вызволения большегруза. На это время полицейский предоставил приезжему кров — комнату в своей квартире. Житель Мурманской области поблагодарил участкового за помощь и продолжил свой путь, сообщили в полиции.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции были поощрены за оперативные действия во время пожара и помощь в ликвидации последствий дорожной аварии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине

Чтиво

Сегодня 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

В КАРЕЛИИ ПРОВОЖАЮТ ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА
Сегодня 12:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»