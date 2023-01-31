Полиция Петрозаводска просит помочь в поиске подозреваемой в магазинной краже (ВИДЕО)

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают женщину, запечатленную на видеозаписи.



Она может быть причастна к краже товара из сетевого магазина.

Всех, кто знает подозреваемую, а также, где ее можно найти, полиция просит сообщить эту информацию по номерам телефонов: 8 921-455-28-85, 8 921-227-28-69.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.