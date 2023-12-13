Полиция пришла к уличным торговцам на Древлянке

Предприниматели не понимают, почему в Петрозаводске нет ни одного рынка.

Полиция Петрозаводска пришла к торговцам на Почтовой площади в микрорайоне Древлянка. Уличная торговля сегодня в городе вне закона. Продавцам грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Жители города по-разному относятся к стихийным палаткам на улицах города. Они понимают предпринимателей, которые в любой мороз должны таким образом зарабатывать себе на хлеб, но одновременно горожан не устраивают мусор и беспорядок. Сами торговцы не понимают, почему в Петрозаводске нет ни одного рынка. Что отвечает мэрия, знает проект «Жизнь и кошелек».