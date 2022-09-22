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Получившие российское гражданство после 2014 года тоже участвуют в референдумах о статусе ДНР и ЛНР

Новости. Политика
12:03, 25 Сентября 2022
фото: ЦУР Карелии

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Для них в Карелии работают стационарные участки и пункты голосования

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы по вопросу вхождения этих регионов в состав Российской Федерации.

Голосование началось 23 сентября, и за два дня референдума в ДНР проголосовали 55,5% граждан, в ЛНР - 45,86%, в Херсонской области - 31,79%, и 35,5% - в Запорожской области.

«Это исторический момент – прохождение референдума. Референдумы – это та норма международного права, когда граждане могут высказать свое волеизъявление по желанию жить на определенной территории определенного государства, - говорит председатель Общественно палаты республики Карелия Любовь Кулакова. - И это не эмоциональное их решение или желание. Люди, живущие там, решили для себя, пройдя сложный путь в течение более 8 лет».

Жители этих республик и областей, которые вынужденно находятся на территории Российской Федерации, в том числе и в Карелии, также могут принимать участие в референдуме. Для них в республике предусмотрены стационарные участки и пункты голосования. С 25 и 26 сентября они работают с 10.00 до 18.00, а 27 сентября – с 8.00 до 16.00. Также до 27 сентября есть возможность вызвать членов участковой комиссии на дом. 27 сентября голосование будет осуществляться только на стационарных участках.

Например, Ольга Сторожко приехала в Россию из Северодонецка вместе с сыном. Здесь женщина устроилась на работу по своей специальности в центр охраны зрения подала заявку на получение российского гражданства. Сын восстановился в медколледже. Ольга намерена принять участие в референдуме.

«Я буду голосовать, думаю, что референдум облегчит нашу жизнь», - считает она.

«Конечно, буду голосовать. Мы хотели всегда к России», - говорит ее землячка Наталья Логвиненко.

Голосовать могут и те, кто уже получил российское гражданство после 2014 года. Им достаточно предъявить паспорт Российской Федерации, и (или) любой другой документ, подтверждающий проживание на указанных территориях.

Получить подробную информацию о возможности голосовать на территории нашей республики можно по телефону горячей линии 8(814-2) 717-547.

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