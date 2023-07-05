Главред правительственного телеканала возглавил Союз журналистов Карелии

Новым председателем Союза журналистов Карелии избрали главного редактора телеканала Сампо ТВ 360 Андрея Раева.

Так, 5 июля состоялся XX, внеочередной, съезд СЖ республики, в котором принял участие 31 делегат, а также ветераны организации и представители секретариата Союза журналистов России.

В результате голосования новым руководителем когда-то свободного Союза журналистов Карелии был избран главный редактор правительственного телеканала Сампо ТВ 360 Андрей Раев.

Кто вошел в правление Союза журналистов Карелии, читайте в «Московском комсомольце в Карелии».