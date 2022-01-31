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Попытка подростка из Петрозаводска купить кеды через соцсети закончилась уголовным делом

Новости. Криминал
18:40, 31 Января 2022
фото: © shutterstock.com/Natee Meepian

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Жертвой мошенников стал юный петрозаводчанин, решивший купить спортивный костюм и кеды через соцсети.

В полицию обратилась 36-летняя жительница столицы Карелии. Она рассказала, что её несовершеннолетний сын стал жертвой мошенников, сообщили в МВД республики.

Женщина пояснила, что юноша присмотрел себе кеды и спортивный костюм на странице интернет-магазина в социальной сети. Определившись с размером и цветом, подросток приступил к оформлению заказа, а именно — написал менеджеру. Тот ответил и попросил оплатить товар по указанному в диалоге номеру банковской карты. Житель карельской столицы безо всяких сомнений выполнил условия и перевёл контрагенту 5 800 рублей. Однако обновить гардероб ему так и не удалось: в установленный срок посылка не пришла, а продавец престал выходить на связь.

В настоящее время, возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее двое жителей Карелии заплатили за интернет-покупки 200 тыс. рублей и лишились денег.

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Комментарии

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кир
2022-01-31 19:26:58
Какой цифровой век в полудикой криминальной стране потомков смуты 17 года? :)
Гость
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