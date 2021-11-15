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Двое жителей Карелии заплатили за интернет-покупки 200 тыс. рублей и лишились денег

Новости. Криминал
11:34, 20 Ноября 2021
фото: © pixabay

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Попытка сделать покупки через интернет-сайты привела к тому, что двое жителей Карелии стали жертвами мошенников.

Об этом сообщили в МВД республики.

Один из потерпевших собирался купить трассоискатель. Он нашел нужный товар на сайте торговой площадки, связался с продавцом по телефону и договорился об оплате и доставке прибора. После этого перевел 83 700 рублей на продиктованный ему номер банковской карты. Однако, получив деньги, потенциальный продавец перестал выходить на связь и не исполнил обязательства о доставке.

В похожей ситуации оказался 45-летний житель Кондопоги. Мужчина договорился о покупке лодочного мотора за 122 000 рублей. Совершив перевод средств, кондопожанин так и не дождался получения оплаченного товара.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-20 12:51:26
Не сложно в цифровом веке при оформлении сделки запретить передачу данных с банковской карты другому лицу. Просто, всем пофиг. :)
Александр
2021-11-20 12:28:13
Так вроде бабушки старые глупые. А оказывается молоденькие ещё глупее
кир
2021-11-20 11:54:30
В народе созрела потребность в публичных казнях жуликов. В нашей стране иначе нельзя. :)
Изя
2021-11-20 12:06:26
кир, пора начинать с Карелии , их тут много ))) :)
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