Двое жителей Карелии заплатили за интернет-покупки 200 тыс. рублей и лишились денег

Попытка сделать покупки через интернет-сайты привела к тому, что двое жителей Карелии стали жертвами мошенников.

Об этом сообщили в МВД республики.

Один из потерпевших собирался купить трассоискатель. Он нашел нужный товар на сайте торговой площадки, связался с продавцом по телефону и договорился об оплате и доставке прибора. После этого перевел 83 700 рублей на продиктованный ему номер банковской карты. Однако, получив деньги, потенциальный продавец перестал выходить на связь и не исполнил обязательства о доставке.



В похожей ситуации оказался 45-летний житель Кондопоги. Мужчина договорился о покупке лодочного мотора за 122 000 рублей. Совершив перевод средств, кондопожанин так и не дождался получения оплаченного товара.