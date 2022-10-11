После провального выезда в Минск хоккеисты «СКА-Карелия» жаждут реванша в Кондопоге

В середине октября кондопожский клуб встречается на домашней арене с «Динамо-Шинником», сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

После выездной серии игр команда государственного училища олимпийского резерва возвращается в Кондопогу.



15 и 16 октября в 13.00 «СКА-Карелия» встречается на домашней арене с «Динамо-Шинником». Отметим, в конце сентября в Минске хоккеисты из Карелии в двух встречах проиграли этой команде с общим счетом 1:11.



«Карельской команде нужен реванш, так что накал страстей на льду обеспечен», — говорится в пресс-релизе регионального Минобразования и спорта.



Также напомним, матчи проходят в рамках чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона 2022/2023. На чемпионате наша команда дебютировала во встрече с петербургским МХК «СКА-Варяги» и проиграла со счетом 1:6.