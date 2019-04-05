Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:09, 05 Апреля 2019
фото: Сергей Юдин / Законодательное собрание Карелии

Предложения парламента Карелии по защите Онего и Ладоги приняли в Москве

Загрузка...

Предложения парламента Карелии о защите Ладожского и Онежского озер вошли в решение заседания Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

В Москве 5 апреля под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. В нем приняли участие председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и депутат Виктор Степанов.

Спикер парламента проинформировал участников совещания о законотворческой работе по улучшению инвестиционного климата в регионе, затронул вопросы экологии, к которым руководство страны уделяет особое внимание.

"В проект решения заседания Госкомиссии попало два наших предложения. Первое касается проработки вопроса по созданию проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения Ладожского и Онежского озер" или включение его в отдельный федеральный проект в составе национального проекта "Экология", - сказал Шандалович.

Кроме этого, Минстрою России совместно с Минприроды России и правительством Карелии поручено рассмотреть вопрос строительства и реконструкции очистных сооружений в населенных пунктах двух районов республики, которые расположены на побережье Ладожского и Онежского озер.

Шандалович также сообщил, что в ходе заседания Госкомиссии обсуждались вопросы социально-экономического характера.

"Наша задача – законодательное обеспечение процессов, связанных с развитием Карелии, в том числе с реализацией федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года", - отметил спикер парламента.

Государственная комиссия образована указом президента Российской Федерации. Столетний юбилей Карелия отметит в 2020 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
29.03.2019, 07:25
Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске
31.03.2019, 19:40
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды

Аналитика

04.04.2019 15:55
Обществоведение
Когда церковь потребует Кижи? 5
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
"Мы поставлены на грань выживания" 4
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»