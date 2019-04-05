Предложения парламента Карелии по защите Онего и Ладоги приняли в Москве

Предложения парламента Карелии о защите Ладожского и Онежского озер вошли в решение заседания Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

В Москве 5 апреля под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. В нем приняли участие председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и депутат Виктор Степанов.

Спикер парламента проинформировал участников совещания о законотворческой работе по улучшению инвестиционного климата в регионе, затронул вопросы экологии, к которым руководство страны уделяет особое внимание.

"В проект решения заседания Госкомиссии попало два наших предложения. Первое касается проработки вопроса по созданию проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения Ладожского и Онежского озер" или включение его в отдельный федеральный проект в составе национального проекта "Экология", - сказал Шандалович.

Кроме этого, Минстрою России совместно с Минприроды России и правительством Карелии поручено рассмотреть вопрос строительства и реконструкции очистных сооружений в населенных пунктах двух районов республики, которые расположены на побережье Ладожского и Онежского озер.

Шандалович также сообщил, что в ходе заседания Госкомиссии обсуждались вопросы социально-экономического характера.

"Наша задача – законодательное обеспечение процессов, связанных с развитием Карелии, в том числе с реализацией федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года", - отметил спикер парламента.

Государственная комиссия образована указом президента Российской Федерации. Столетний юбилей Карелия отметит в 2020 году.