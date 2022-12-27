Предновогодние автобусные рейсы отменили в районе на востоке Карелии

В Пудожском районе Карелии отменили несколько автобусных рейсов.

В Пудожском районе по техническим причинам отменяются междугородние автобусные рейсы по маршрутам: 28, 30 декабря - до деревни Гакугса; 29 декабря до поселка Ново-Стеклянное; 30 декабря - до поселка Колово.



Об этом рассказали в официальном паблике районных властей. Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала об измененном расписании автобусов по маршруту №520 Суоярви - Петрозаводск - Суоярви с 31 декабря по 8 января.