Прионежская сетевая компания получила Паспорт готовности к зиме

Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023/2024 г.г. выдан компании на основании Приказа министерства энергетики России

Документ о готовности к работе в зимних условиях энергообъектов АО «ПСК» подписал заместитель министра энергетики страны Евгений Грабчак.

«Получение Паспорта готовности означает, что все необходимы работы по подготовке наших энергообъектов выполнены. Прежде всего, это касается Ремонтной программы, в рамках которой реализовывались проекты, целью которых было повышение надежности потребителей», - уточнил решение федерального органа главный инженер компании Владимир Тарачев.

Напомним, что в эксплуатации АО «ПСК» находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г.Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.