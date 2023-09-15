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Прионежская сетевая компания продолжает неотложные ремонты в электрических сетях

Новости. Экономика
10:26, 18 Сентября 2023
фото: пресс-служба Прионежская сетевая компания

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Плановые ремонтные работы на энергообъектах идут в установленные сроки

АО «Прионежская сетевая компания» в зоне своей ответственности реализует проекты, заложенные в Ремонтную программу на 2023 год.

К сожалению, отмечают в АО «ПСК», многие ремонты невозможно провести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 18 по 24 сентября возможны:

Калевальский национальный район:

- 18 сентября с 12.00 до 16.00. Поселок Боровой: улицы Надежды, Первомайская, Строителей, Сосновая, Новая, Мира, Лесная, Студенческая, Северная.

- 19 сентября с 9.00 до 17.00. Поселки Луусалми, Кепа.

- С 20 сентября с 23.00 до 21 сентября до 6.00. Поселок Калевала: улицы 70-летия Октября, Ленина, Хутор Ухтинский, Вяйнямейнена, Марии Михеевой. Переулок Дорожный. Здания турбазы «Вэлт».

- С 21 сентября с 23.00 до 22 сентября до 6.00. Поселок Куусиниеми; поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Студенческая, Родниковая, Каменистая, Полевая, Красноармейская, Советская. Переулок Сампо.

Кемский муниципальный район:

- С 18 по 24 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Авнепорог.

Кондопожский муниципальный район:

- 18 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Загородная.

- 19 сентября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Кондопожская.

- 20 сентября с 10.00 до 14.00. Поселок Новый Поселок.

Костомукшский городской округ:

- 20 сентября с 10.00 до 17.00. Город Костомукша: улицы Светлая, Возрождения, Снежная.

- 21 сентября с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: потребитель Ганченко А.Д.

- 22 сентября с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: здание водозабора.

Лоухский муниципальный район:

- С 20 по 22 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

- 21 сентября с 10.00 до 17.00. Поселки Плотина, Чкаловский.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 18 по 24 сентября с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Челмужи.

- 19 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Повенец: 8 шлюз ББК.

Муезерский муниципальный район:

- 18 сентября с 13.00 до 17.00. Поселок Пенинга.

- 19 сентября с 9.00 до 14.00. Поселок Муезерский: улицы Лесная, Студенческая.

- 20 сентября с 13.00 до 17.00 и 21 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Набережная.

Олонецкий национальный район:

- 18 сентября с 9.00 до 12.00. Деревня Герпеля: дом без номера.

- 18 сентября с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 36-54). Переулки Кирпичный, Больничный.

- 19 сентября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 13-35). Интернациональная, Будённого (дома 56-70).

- 19 сентября с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта.

- 20 и 21 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Гушкала.

- 20 сентября с 13.30 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы 4-ой Пятилетки, Набережная, Заводская, Первомайская, Лесная, Болотная, Леселидзе (дома 72-А – 110), Пионерская. Переулок Заводской.

- 21 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Устье Видлицы: улицы Ладожская (дома 1-9), Кротова, Привокзальная, Песочная. Переулок Ладожский.

Питкярантский муниципальный район:

- 18 сентября с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дом 18).

- 18 сентября с 13.00 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Зеленая, Сиреневая (дом 23).

- 19 сентября с 9.00 до 17.00. Город Питкяранта: улица Калинина (дом 26).

- 20 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ляскеля: улицы Садовая (дома 17, 19), Вуалиёки, Октябрьская (дома 62-81).

Прионежский муниципальный район:

- 18 сентября с 10.00 до 14.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая.

- 18 сентября с 11.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Лесная, Пудожская, Юбилейная, Луговая, Хвойная. Переулок Дружбы.

- 19 сентября с 10.00 до 17.00. Село Деревянное (частично); деревня Уя (частично); окрестности деревни Уя: СНТ «Маяк»; деревня Орзега.

- 19 и 20 сентября с 10.00 до 16.00.  Поселок Карельская деревня; деревня Верховье: улицы Верховье, Березовая, Рябиновая; окрестности деревни Верховье: ДНТ «Фауна», СНТ «Верховье-2», СНТ «Верховье-1»; деревня Шуйская Чупа: улица Береговая.

- 21 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Интернациональная, Дачная. Переулки Олимпийский, Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый.

- 21 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Лесная (частично), Речная (частично), Советская (частично), Ивинская, Привокзальная (частично), Речная.

- 22 сентября с 10.00 до 13.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Светофор».

- 22 сентября с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: улица Кондопожская; поселок Ладва: улица Новоселов (частично).

- 22 сентября с 13.00 до 16.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Строитель», «Мелодия».

Кондопожский муниципальный район:

- 22 сентября с 10.00 до 16.00. Местечки Лучевое, Лучевое-1, Кончезеро.

Петрозаводский городской округ:

- 18 сентября с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Город Петрозаводск: микрорайон Птицефабрика.

Пряжинский национальный район:

- С 18 по 20 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улица Набережная.

- 21 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Железнодорожная, Школьная, Новая, Комсомольская.

- 21 сентября с 13.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Хвойная, Дружинина, Новая, Комсомольская.

Сортавальский муниципальный район:

- 18 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Кайманова, Заводская, Матросова, Холмистая.

- С 19 по 24 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Западная, Лесная.

 

 

 

 

 

 

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