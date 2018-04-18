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Новости. Экономика
09:12, 18 Апреля 2018

Промпарк "Надвоицы" до сих пор испытывает дефицит инвесторов

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Представитель Фонда моногородов Виталий Кодзасов сообщил, что прежние резиденты отказались заходить в промышленный парк в Надвоицах, но появятся новые.

Об этом он заявил вторник на совещании в Петрозаводске, изначально, в 2015 году, на площадку промышленного к 2020 году планировалось привлечь инвестиционных проектов на сумму 1,9 млрд рублей и создание 484 рабочих мест, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Беня
2018-04-18 11:54:29
Опять поют псалмы про инвесторов. А где эти инвесторы? Улетели туда где тепло и нету санкций :)
Беня
2018-04-18 10:51:13
Очередные обещалки от ЕР: плавали,знаем...
Старый дед щукарь
2018-04-18 09:47:17
Никто туда не придёт, как и в пудож, так что бездари вы все!
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