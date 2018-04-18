Промпарк "Надвоицы" до сих пор испытывает дефицит инвесторов

Представитель Фонда моногородов Виталий Кодзасов сообщил, что прежние резиденты отказались заходить в промышленный парк в Надвоицах, но появятся новые.

Об этом он заявил вторник на совещании в Петрозаводске, изначально, в 2015 году, на площадку промышленного к 2020 году планировалось привлечь инвестиционных проектов на сумму 1,9 млрд рублей и создание 484 рабочих мест, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.