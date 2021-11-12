Минэк объяснил, почему первый в Карелии промышленный парк напоминает заснеженный пустырь

Промышленный парк «Надвоицы», открытый в Карелии 5 лет назад, не вызывает большого интереса у потенциальных инвесторов из-за отсутствия дороги и другой инфраструктуры

Это следует из ответа министерства экономического развития Карелии на публикацию «Столицы на Онего» о запустении, в котором находится площадка. Участок площадью 17,4 гектара почти не используется и завален сугробами снега.

«При реализации проекта правительству Республики Карелия пришлась столкнуться с рядом трудностей, в том числе инфраструктурного характера», — сообщили в министерстве.

В Минэке пояснили, что для повышения инвестиционной привлекательности промпарка в 2021 году восстановлен водопровод холодного водоснабжения, отремонтирован участок автодороги, связывающий Надвоицы с федеральной трассой «Кола». В 2023 году планируется завершить реконструкцию моста на этом участке.

«Решение инфраструктурных вопросов, включение территории Надвоиц в число Арктических территорий республики призвано повысить инвестиционную привлекательность площадки. По итогам 3 квартала 2021 года объем осуществленных на промышленном парке „Надвоицы“ инвестиций составил более 650 млн рублей, создано более 100 новых рабочих мест», — добавили в министерстве.

По данным Минэкономразвития, в качестве резидентов промпарка зарегистрированы завод «Русский радиатор» по производству радиаторов, компания «КЮ Дата центр», которая оказывает услуги по предоставлению вычислительной мощности заказчикам, «Надвоицкий карборундовый завод» и «Надвоицкий завод ТДМ» — оба эти предприятия занимаются производством гранул и порошков из природного камня.