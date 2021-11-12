890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Замглавы Петрозаводска Андрей Бекелев уволился 31
15.12.2021 13:30
Вакансии с зарплатой 100 тыс. рублей открыты не только в Петрозаводске, но и районах Карелии 1
15.12.2021 10:38
Объявлена сумма, которую компания Леонида Белуги получит из бюджета за продажу стадиона 16
15.12.2021 14:36
Грузовик перевернулся ночью на трассе в Карелии (ФОТО) 1
15.12.2021 14:27

Минэк объяснил, почему первый в Карелии промышленный парк напоминает заснеженный пустырь

Новости. Экономика
09:10, 16 Декабря 2021
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

Промышленный парк «Надвоицы», открытый в Карелии 5 лет назад, не вызывает большого интереса у потенциальных инвесторов из-за отсутствия дороги и другой инфраструктуры

Это следует из ответа министерства экономического развития Карелии на публикацию «Столицы на Онего» о запустении, в котором находится площадка. Участок площадью 17,4 гектара почти не используется и завален сугробами снега.

«При реализации проекта правительству Республики Карелия пришлась столкнуться с рядом трудностей, в том числе инфраструктурного характера», — сообщили в министерстве.

В Минэке пояснили, что для повышения инвестиционной привлекательности промпарка в 2021 году восстановлен водопровод холодного водоснабжения, отремонтирован участок автодороги, связывающий Надвоицы с федеральной трассой «Кола». В 2023 году планируется завершить реконструкцию моста на этом участке.

«Решение инфраструктурных вопросов, включение территории Надвоиц в число Арктических территорий республики призвано повысить инвестиционную привлекательность площадки. По итогам 3 квартала 2021 года объем осуществленных на промышленном парке „Надвоицы“ инвестиций составил более 650 млн рублей, создано более 100 новых рабочих мест», — добавили в министерстве.

По данным Минэкономразвития, в качестве резидентов промпарка зарегистрированы завод «Русский радиатор» по производству радиаторов, компания «КЮ Дата центр», которая оказывает услуги по предоставлению вычислительной мощности заказчикам, «Надвоицкий карборундовый завод» и «Надвоицкий завод ТДМ» — оба эти предприятия занимаются производством гранул и порошков из природного камня.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2021-12-16 09:50:44
Есть еще куда денег ввалить!) Молодцы! Потом окажется, что из за того, что нет вертолетной площадки никто туда не заезжает) Канал прокопать, порт сделать!
Д.Ю
2021-12-16 09:49:08
Дороги от Колы до Надвоиц нет от слова совсем. Люди передвигаются по обочинам.
Leopol'd
2021-12-16 09:32:48
Какие гении в правительстве и корпорации развития. Горжусь земляками!
Сделать "технопарк" и промплощадку, вложив 250млн, но не обеспечить инфраструктуру и дороги - это очень инновационно!
Offff
2021-12-16 09:31:45
Бла бла . Там где правят педроссы всегда разруха и .. снежные пустыри.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

15.12.2021 17:49
Обществоведение
Центр поморской культуры в музей, а поморский хор – в дом культуры
В парламенте Карелии спокойны за судьбу беломорских петроглифов и поморской культуры.
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
15.12.2021 12:50
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 24
14.12.2021 15:09
«Помогать и погонять» 3
14.12.2021 14:55
Помнить о войне, чтобы был мир 
14.12.2021 13:22
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 10
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 21
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»