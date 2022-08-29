Пропавшего без вести жителя Карелии пытаются найти с помощью записей видеорегистраторов автомобилей

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обратился к водителям автомобилей с просьбой помочь в поиске жителя Карелии Алексея Алексеева, пропавшего без вести 10 сентября.

Обращение опубликовано на странице «Всё Вяртсиля» Вконтакте.

Поисковикам нужны записи с видеорегистраторов автомобилей, которые проезжали в районе населенного пункта Поселок участка номер 1 совхоза «Сортавальский» в период с 23:30 10 сентября до 07:00 11 сентября.

Как сообщалось ранее, Алексей Алексеев поздним вечером 10 сентября находился в кафе «Аркобалено» в Сортавале. Оттуда он ушел в неизвестном направлении и пропал.

Мужчина был одет в болоньевую куртку в крупную клетку, рабочие брюки, на ногах у пропавшего были светлые кроссовки.

Связаться с поисковиками можно по телефону горячей линии 8(800)700-54-52.